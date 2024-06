Onde assistir a Nigéria x África do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do grupo C nesta sexta-feira; confira mais detalhes

Nigéria e África do Sul entram em campo nesta sexta-feira (7), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026. A partida acontece no Godswill Akpabio International Stadium e terá transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com empates nas duas primeiras rodadas, a Nigéria vai em busca de sua primeira vitória na campanha. O confronto marcará a estreia no comando de Finidi George, ícone da geração dos anos 90 do país que assumiu após a saída do português José Peseiro.

Motivada pelo terceiro lugar conquistado na Copa Africana de Nações, a África do Sul chega para o duelo atrás de seu segundo triunfo nas Eliminatórias. Os Bafana Bafana vêm de uma vitória sobre Benin na estreia e uma derrota contra Ruanda.

