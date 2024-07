Onde assistir a Náutico x Ypiranga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Náutico recebe o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira (31), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pelo duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no YouTube, do Nosso Futebol, na TV fechada e no streaming, e da TV Zapping, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Em jogo adiado por conta das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul e prejudicaram o deslocamento do Ypiranga em abril, as equipes se enfrentam nos Aflitos. O Náutico, atualmente, tem apenas 18 pontos no 11º lugar, fora da zona de classificação ao mata-mata. O time gaúcho, por sua vez, é o oitavo colocado, com 21 pontos, sendo o último que pode se classificar ao fim da primeira fase.