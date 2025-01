Onde assistir a Náutico x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Clássico das Emoções será disputado neste sábado (25), no Estádio dos Aflitos, pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar

Náutico e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, para Recife e região e também será exibida na TV Asa Branca, para o interior do estado. (confira a programação completa).

O Santa Cruz chega para o clássico embalado por duas vitórias consecutivas no estadual, ocupando a vice-liderança da competição com sete pontos. O Tricolor busca encerrar dois jejuns incômodos: não vence clássicos desde 2020 e, como visitante contra o Náutico, desde 2017. Com um período maior de preparação após a vitória sobre o Afogados, por 2 a 0, o Santa engatará em uma sequência desafiadora na competição, com confrontos diretos contra Retrô e Sport nos próximos dias.

Do outro lado, o Náutico vive um momento confiante após vencer o Ceará por 1 a 0 pela Copa do Nordeste.Apesar disso, a campanha do Timbu no Pernambucano até aqui tem sido marcada por resultados mistos: um empate, uma vitória e uma derrota. A equipe, que ocupa a terceira colocação com quatro pontos, aposta no bom desempenho ofensivo para o clássico. O retorno do atacante Bruno Mezenga, que não atuou na última partida por questões pessoais, aumenta as opções do técnico Marquinho Santos. Com Paulo Sérgio e o nigeriano Samuel Otusanya também em alta, o treinador terá opções para escalar o ataque ideal para encarar o rival.