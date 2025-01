Onde assistir a Náutico x Jaguar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Após estrearem com empates, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar

O Náutico recebe o Jaguar na noite desta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e TV FPF, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após estrear com um empate em 1 a 1 contra o Petrolina, o Náutico tenta se recuperar no Pernambucano. Apesar de ter criado muitas chances na estreia, a equipe alvirrubra pecou na finalização, algo que o técnico Marquinhos Santos espera corrigir neste confronto. Com a ausência do atacante Paulo Sérgio, que segue fora por dores musculares, a dupla Bruno Mezenga e Samuel Otusanya deve ser mantida no ataque. Outra baixa é a do volante Renato Alves, lesionado, o que deve levar a um esquema mais ofensivo, com Geovane como titular.

Do outro lado, o Jaguar, atual campeão da Série A2, também vem de um empate, mas sem gols, contra o Central. Disputando a elite do Pernambucano pela primeira vez, a equipe de Jaboatão dos Guararapes busca surpreender e conquistar sua primeira vitória na competição. Apesar do desafio, o time chega motivado por fazer história no estadual.