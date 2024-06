Onde assistir a Náutico x Floresta ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Veja tudo o que você precisa saber para o confronto válido pela 9ª rodada da Terceirona

Náutico e Floresta se enfrentam na noite desta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Náutico não começou bem a Terceirona. O time registra apenas duas vitórias nas sete primeiras rodadas, credenciado a uma primeira parte de campeonato na segunda metade da tabela. O Alvirrubro é o 12° colocado, com oito pontos somados.

O Floresta, enquanto isso, amarga na laterna absoluta do campeonato, com apenas três tentos conquistados. Esta única vitória, porém, veio justamente na última rodada, para cima do Confiança. A expectativa é que ela dê um novo ar à equipe, após um péssimo início de Terceirona.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!