Onde assistir a Náutico x Caxias ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Veja tudo o que você precisa saber para o confronto válido pela 8ª rodada da Terceirona

Náutico e Caxias se enfrentam na tarde deste domingo (09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Náutico tenta se recuperar do início abaixo de Terceirona. Até aqui, são apenas sete pontos somados em seis partidas, o que credencia a equipe a um modesto 12° lugar. Nos últimos quatro jogos, são apenas três tentos somados.

Enquanto isso, o Caxias vem em 16° na tabela, com quatro pontos. O time, claro, teve várias partidas adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e soma apenas três partidas até aqui.