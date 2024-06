Onde assistir a Myanmar x Japão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (6), no Estádio Thuwunna; confira a transmissão e outras informações do jogo

Myanmar e Japão se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 9h10 (de Brasília), no Estádio Thuwunna, pela quinta rodada da segunda fase das Eliminatórias da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo B, com 12 pontos, o Japão está invicto nas Eliminatórias com 100% de aproveitamento. Nos quatro primeiros jogos, a seleção venceu a Coreia do Norte por 3 a 0 e por 1 a 0, além da Síria e do Myanmar por 5 a 0.

Do outro lado, o Myanmar está na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado. Ainda sem vencer na segunda fase, a equipe acumula três derrotas e um empate. Um aproveitamento de 8%.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!