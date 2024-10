Onde assistir a Monte Azul x Votuporanguense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Paulista 2024

Azulão leva a vantagem parcial, após vitória por 1 a 0 na ida; veja detalhes

Monte Azul e Votuporanguense se enfrentam neste sábado (12), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa Paulista 2024. O confronto acontecerá no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, com transmissão ao vivo da TV Cultura e da Record, na TV aberta, e do canal Paulistão, no Youtube (clique aqui e confira a programação diária).

O Votuporanguense chega em vantagem par aa decisão, conquistando uma vitória por 1 a 0 na primeira partida, disoutada em Votuporanga, na Arena Plínio Marin. Wendel Júnior, de pênalti, foi o artilheiro do confronto.

Assim, o CAV depende de um simples empate para erguer o troféu, mas, claro, qualquer vitória também serviria. Do lado do Monte Azul, um triunfo por 1 a 0 encaminharia a decisão para os pênaltis e uma vitória por dois ou mais gols de saldo garantiria o título.