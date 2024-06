Onde assistir a México x Jamaica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela primeira rodada do grupo B; confira a transmissão e outras informações do jogo

México e Canadá se enfrentam na noite deste sábado (22), às 21h (horário de Brasília), no NGR Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Disputando a Copa América pela 11ª vez, a seleção do México é a que mais disputou a competição entre as equipes da América do Norte e Central. Atual campeã da Copa Ouro da Concacaf, a equipe quer tentar repetir as atuações de 1993 e 2001, quando foi finalista, mas acabou vice-campeã.

Do outro lado, a Jamaica disputa a Copa América pela terceira vez na sua história. Os jamaicanos têm como meta alcançar a inédita fase de mata-mata da competição. O time conta com jogadores que atuam na elite do futebol inglês, como Michail Antônio (West Ham) e Ethan Pinnock (Brentford).

