Onde assistir a México x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Vencedor do duelo garante vaga nas quartas de final do torneio; veja onde assistir ao jogo decisivo

México e Equador se enfrentam neste domingo (30), às 21h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O jogo será no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, e terá transmissão através do SporTV, na televisão fechada, e do Globoplay, no streaming (veja aqui a programação do dia). Também está disponível lance a lance no Tempo Real da GOAL.

Terceiro colocado do grupo, a seleção mexicana venceu na estreia contra a Jamaica e perdeu da Venezuela na rodada anterior, ambos os jogos por 1 a 0. Pelo saldo de gols, ainda está atrás do rival desta partida, e precisa vencer caso queira se classificar às quartas de final.

Um empate no duelo qualifica o Equador para o mata-mata, que estreou perdendo para a Venezuela - com um homem a menos desde o primeiro tempo - e venceu a Jamaica por 3 a 1 no último compromisso. A seleção venceu quatro e perdeu três jogos no ano até aqui, sendo, além da estreia na Copa América, um para a Argentina e um para a Itália

As equipes se enfrentaram pela última vez em amistoso realizado em 2022, que terminou empatado em 0 a 0. Em 2021, outro duelo, com vitória por 3 a 2 dos equatorianos. Na Copa América de 2015 as seleções também jogaram contra: mais uma derrota mexicana, desta vez por 2 a 1.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!