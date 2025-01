Onde assistir a Mazagão x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (06), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mazagão e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo 17, com três pontos, o Athletico-PR estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Ferroviário. Já o Mazagão, que ocupa a lanterna, busca os primeiros pontos na competição após ser derrotado pelo Audax-SP por 3 a 0 na rodada de abertura.