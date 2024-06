Onde assistir a Mauritânia x Senegal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026

Seleções se enfrentam pela quarta rodada do grupo B neste domingo; confira mais detalhes

Mauritânia e Senegal entram em campo neste domingo (9), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026. A partida acontece no Stade Cheikha Ould Boidiya, mas não terá transmissão ao vivo para o Brasil (veja a programação completa aqui).

Lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado, a Mauritânia busca sua primeira vitória na campanha. Derrotada pelo Sudão na quinta-feira, a seleção tenta dar a volta por cima dentro de casa, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.

Senegal chega em uma situação diferente. Vice-líder com cinco pontos somados, os Leões de Teranga vêm de um empate em casa nesta data Fifa diante da República Democrática do Congo. Com uma vitória e dois empates até aqui, a seleção de Sadio Mané tenta voltar a vencer para brigar pela ponta da chave.

