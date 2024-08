Onde assistir a Marrocos x Egito ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da disputa de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (08), pela disputa do terceiro lugar da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Marrocos enfrenta o Egito na tarde desta quinta-feira (08), às 12h (de Brasília), Stade de la Beaujoire, em Nantes, na França, pela disputa do bronze do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Este será o encontro entre as seleções africanas nos Jogos de Paris,, que trouxe jogos emocionantes, com ambas as equipes mostrando um desempenho notável antes de serem eliminadas pelas seleções europeias. O Egito, em uma partida intensa contra a França, conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Por outro lado, o Marrocos, com um gol inicial do artilheiro Rahimi, enfrentou a Espanha e, apesar de liderar o placar, sofreu uma virada nos minutos finais.

O Egito, sob a liderança de Rogério Micale, teve que lidar com a suspensão do zagueiro Fayed, substituído por Tarek. No ataque, a equipe manteve seu trio inicial com Zizo, Faisal e Adel, o camisa 10. Já o Marrocos contou com o retorno de El Khannouss, que se juntou a Akhomach e Ezzalzouli na criação das jogadas ofensivas, reforçando a dinâmica e a criatividade da equipe.

