Onde assistir a Maringá x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Série D 2024

Duelo decisivo garante vaga nas semifinais e na Série C de 2025; veja onde assistir e as prováveis escalações

Maringá e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será no Estádio Willie Davids, no Paraná, e terá transmissão ao vivo do MFC TV, canal do clube mandante no Youtube (veja aqui onde assistir aos outros jogos do dia).

Com previsão de recorde de público em seu estádio na quarta divisão, o Maringá chega embalado para a partida após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e encaminhar a decisão para sua torcida. Com 11 vitórias em 15 rodadas na fase de grupos, a equipe venceu as idas e as voltas dos duelos da segunda fase e das oitavas, contra Novo Hamburgo e Portuguesa-RJ, e espera continuar a boa fase neste domingo.

A Inter de Limeira também teve um bom desempenho na fase inicial da Série D, e acabou ficando com o segundo lugar do grupo A7, atrás apenas do rival desta partida. O time do interior paulista desbancou Avenida e Nova Iguaçu nas etapas anteriores, e, apesar de precisar reverter um placar de 1 a 0 jogando fora de casa, tem expectativas para buscar o acesso à terceira divisão.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes na quarta divisão nacional, foram três vitórias do Maringá, uma da Inter e um empate.

