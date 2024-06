Onde assistir a Marília x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Clubes se enfrentam pela sexta rodada do campeonato nesta sexta; confira os detalhes

Marília e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira (28), às 20h (horário de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. A partida será realizada no Bento de Abreu e terá transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Lanterna do campeonato sem nenhum ponto somado após cinco jogos, o Marília tenta reagir na competição. Goleadas fora de casa na última rodada por 5 a 1 pela Ferroviária, as Marilienses seguem em busca dos primeiros pontos, embora tenham um difícil adversário pela frente.

Já o Palmeiras vive situação consideravelmente melhor. Com três vitórias, um empate e uma derrota, as Palestrinas ocupam a quarta colocação da tabela com 10 pontos e miram sair com um novo triunfo após perderem a invencibilidade no campeonato na última rodada, ao serem derrotadas pelo Santos por 2 a 1.

Será apenas o segundo confronto na história entre Marília e Palmeiras. No primeiro e único até aqui, o Alviverde levou a melhor, ao golear por 7 a 1, em setembro de 2006.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!