Onde assistir a Macapá x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes sub-20 se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria; confira os detalhes

Macapá e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2024. O jogo será no Estádio Glicerão, em Macapá, e terá transmissão ao vivo do canal oficial do Macapá, no Youtube (clique aqui e confira onde assistir aos outros jogos do dia).

A equipe amapaense conta com o apoio de sua torcida e o fator casa para tentar surpreender o Ceará no primeiro jogo e avançar à semifinal, algo inédito para o time. o Macapá chega embalado após eliminar o Sampaio Corrêa nos pênaltis e vencer o Náutico em casa.

Do outro lado, o Ceará entra em campo como o favorito, sustentando uma campanha invicta na competição. O time comandado pelo técnico Alison Henry não apenas venceu, mas goleou seus adversários, vencendo todos os três jogos até aqui por 5 a 0. Com 100% de aproveitamento e um saldo impressionante de 15 gols, o "Vozão" busca confirmar seu favoritismo também fora de casa antes de decidir a vaga em seus domínios, no próximo dia 06 de novembro.