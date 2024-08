Onde assistir a Liverpool x Sevilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo neste domingo (11), no último amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

O Liverpool recebe o Sevilla na manhã deste domingo (11), às 8h30 (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pelo último amistoso de pré-temporada europeia 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo dos canais oficias do Liverpool, na internet (veja a programação completa aqui).

No último amistoso da pré-temporada europeia, o Liverpool vem com força máxima sob o comando de Arne Slot. Além disso, o time conquistou três vitórias, contra o Real Betis, o Arsenal e uma goleada de 3 a 0 sobre o United. A equipe segue a preparação para a rodada de abertura da Premier League, que começa contra o Ipswich Town, no dia 17 de agosto.

O Sevilla, por sua vez, vai para o sexto amistoso da pré-temporada, onde obteve três vitórias e duas derrotas.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!