Onde assistir a Juventus x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Equipes estreiam no torneio neste sábado (15) com expectativa de casa cheia; veja os detalhes e onde assistir na TV aberta

Juventus e Portuguesa se enfrentam neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), pela rodada inaugural da Copa Paulista 2024. O jogo será no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na tradicional Rua Javari, da Mooca, na capital Paulista, e terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na televisão aberta, e do canal Futebol Paulista, no Youtube (veja a programação dos jogos do dia).

O Moleque Travesso quase conquistou o acesso para a Série A1 do Paulista há dois meses, sendo eliminado na semifinal da segunda divisão do estadual e não disputando jogos oficiais desde então. A Copa Paulista é o último campeonato que terá no calendário do ano, e esperam começar com o pé direito no confronto.

Por outro lado, a Lusa segue na primeira divisão do Paulistão para 2025, tendo sido eliminada nas quartas de final desta última edição para o Santos na disputa de pênaltis. O torneio também é o último da Lusa, que, apesar de já ter garantido o retorno à Série D do Brasileirão, dará início à sua reconstrução para o próximo ano com esta Copa Paulista.

As últimas vezes em que os times se enfrentaram foram em 2022, pela Copa Paulista e pelo Paulistão A2. Em três jogos, três vitórias para a Portuguesa. Estendendo o retrospecto, o Juventus não vence a Lusa há oito jogos, desde 2019.

