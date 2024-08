Onde assistir a Juventus x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo neste domingo (11), no último amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

A Juventus enfrenta o Atlético de Madrid na manhã deste domingo (11), às 11h (de Brasília), no Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia, no último amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo dos canais oficiais da Juventus, na internet (veja a programação completa aqui).

No quarto e último amistoso da temporada 2024/25, a Juventus vem com força máxima para este desafio ao encarar uma das potências da Espanha. Nesta temporada, além do técnico Thiago Motta, o time conta com Douglas Luiz no meio-campo. Do outro lado, o Atlético de Madrid apresenta a novidade de Alexander Sørloth no ataque.