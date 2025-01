Onde assistir a Jaquié x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Waldomirão, em busca de mais uma vitória no estadual, com ambos brigando por um lugar no G4

Jaquié e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no Waldomirão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta e no Youtube. (confira a programação completa).

Após um bom triunfo por 2 a 0 sobre o Porto-BA, o Tricolor entrou no G4 da competição e segue firme na busca por mais um bom resultado. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe teve uma atuação consistente. Agora, o time se prepara para um duelo crucial contra o Jequié, em que o objetivo é continuar entre os quatro primeiros da tabela. O Bahia ocupa atualmente a quarta posição com cinco pontos e, com uma vitória, pode até assumir a liderança, dependendo dos resultados da rodada.

Por outro lado, o Jequié também entra em campo com o objetivo de continuar firme na disputa por uma vaga nas semifinais do Baianão. Com cinco pontos, o time ocupa a quinta colocação, empatado com o Bahia. A campanha do Jequié tem sido irregular, com uma derrota na estreia, seguidas de dois empates e uma vitória. A equipe vem de um empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas, o que os manteve próximos das primeiras colocações.