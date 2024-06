Onde assistir a Japão x Síria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pela última rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo; confira os detalhes

Em confronto decisivo para definir o segundo classificado do Grupo B para a terceira fase das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, Japão e Síria se enfrentam nesta terça-feira (11), às 7h14 (de Brasília), no Estádio Edion Peace Wing Hiroshima, pela quinta rodada da fase de grupos. A partida não será transmitida oficialmente no Brasil (veja a programação completa).

Com 15 pontos e campanha impecável, o Japão, lidera o grupo com folga, oito pontos à frente da Síria, segunda colocada e adversária neste confronto. Com o desempenho, a equipe japonesa já está classificada para a Copa da Ásia de 2027. Além disso a seleção comandada por Hajime Moriyasu vai da campo confiante após golear a Birmânia e buscando apenas manter a invencibilidade nesta segunda fase das Eliminatórias Asiáticas.

Já a Síria, em situação mais dramática, precisa de um resultado positivo para garantir sua vaga na próxima fase. A equipe que ocupa a vice-liderança está em um acirrado duelo com a Coreia do Norte, que está em terceiro lugar com seis pontos, apenas um atrás. Dependendo somente de si, uma vitória pode garantir a classificação, enquanto um empate coloca a equipe em situação delicada, dependendo de um tropeço da Coreia do Norte, que encarará a Birmânia, lanterna no grupo.

