Onde assistir a Jamaica x Venezuela ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Contra os já eliminados Reggae Boyz, venezuelanos querem confirmar primeiro lugar do grupo; veja detalhes

Jamaica e Venezuela se enfrentam na noite deste domingo (30), às 21h (horário de Brasília), no Q2 Stadium, em North Austin, nos Estados Unidos, pela 3ª e última rodada do Grupo B da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Venezuela começou a Copa América da melhor forma possível. O time é o líder inusitado do Grupo B, que contava com o México como grande favorito. Em segundo lugar, está o Equador, com três pontos, seguido dos mexicanos, também com três - mas menos gols de saldo. A Jamaica é a lanterna, ainda sem somar nenhum tento. O objetivo, portanto, será manter a primeira colocação - e um simples embate já a garante.

Enquanto isso, os jamaicanos já estão eliminados. Com os venezuelanos inalcançáveis na liderança, alguém pontuará na partida entre México e Equador, mantendo-se à distância segura, portanto, da Jamaica, que pode, no máximo, chegar aos três pontos.

