Onde assistir a Jacobina x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Municipal José Rocha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Jacobina e Bahia se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Rocha, pela terceira rodada do Campeonato Baiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia na TV aberta (confira a programação completa).

Ainda sem vencer no Campeonato Baiano, o Bahia busca a recuperação. Atualmente em oitavo lugar, com apenas um ponto, a equipe empatou sem gols com o Jacuipense e, em seguida, foi derrotada pelo Atlético-BA por 1 a 0. Por outro lado, o Jacobina ocupa a lanterna, sem nenhum ponto conquistado, tendo sido derrotado pelo Porto-BA por 2 a 0 e pelo Jacuipense por 1 a 0.