Onde assistir a Itália x Turquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções se enfrentam em amistoso preparatório para a Eurocopa; veja onde assistir ao vivo

Itália e Turquia vão a campo nesta terça-feira (4), às 16h (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa 2024. O jogo será no estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 3, na televisão fechada (clique para conferir a programação completa dos jogos).

Jogando em casa no primeiro compromisso desta Data Fifa antes da Euro, a seleção italiana é favorita para a partida e deve fazer diferentes testes no time principal. Na última pausa para amistosos internacionais, em março, os comandados de Luciano Spalletti venceram a Venezuela por 2 a 1 e o Equador por 2 a 0.

Os turcos nem venceram e nem convenceram na primeira parada da Data Fifa do ano, e devem mostrar a que vão à Eurocopa nestes jogos contra Itália e Polônia. A equipe vem de goleada sofrida para a Áustria por 6 a 1 e derrota para a Hungria por 1 a 0, e espera reencontrar, ao menos, com as boas atuações.

As seleções se enfrentaram também por amistosos em 2021 e 2022. Em ambos a Azzurri saiu vitoriosa, por 3 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

