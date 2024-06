Onde assistir a Itália x Albânia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela primeira rodada do grupo B; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itália e Albânia se enfrentam na tarde neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela primeira rodada do grupo B da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Atual campeã europeia, a Itália se classificou para a Eurocopa devido ao saldo de gols nas eliminatórias. A Azzurra, entretanto, garante que vai defender o título com todas as forças.

"Chegar ao torneio como atuais campeões é uma vantagem. Mas precisamos entender imediatamente que precisamos nos comportar como atuais campeões. A Itália nos escolheu para representar nossa nação, mas só veremos se estamos ou não à altura da tarefa durante as partidas. Precisamos demonstrar isso. Precisamos convencer a nós mesmos, não apenas aos fãs. De certa forma, estamos enfrentando a nós mesmos, não o mundo exterior. Precisamos mostrar do que somos feitos, mostrar o que temos por dentro", disse o técnico Luciano Spalletti.

Do outro lado, a Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, disputa a Euro apenas pela segunda vez em sua história. A equipe quer fazer uma campanha melhor do que em 2016, quando não passou da fase de grupos. Os albaneses classificaram para a competição após ficar em primeiro lugar do seu grupo nas eliminatórias.

"Nossa preparação foi completa e o espírito do time está alto. Respeitamos nossos oponentes, mas não tememos ninguém. A forma de Armando Broja nos dá uma vantagem no ataque, e nossa unidade defensiva mostrou grande resiliência. Nosso foco será manter nossa estrutura e fazer o melhor nos contra-ataques. Os jogadores estão prontos para dar tudo de si no cenário europeu e deixar a Albânia orgulhosa", afirmou o comandante.

