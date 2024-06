Onde assistir a Internacional x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Equipes se enfrentam por partida atrasada da 8ª rodada do nacional; veja detalhes

Internacional e São Paulo se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h (horário de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado válido pela 8ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em um final de semana de estaduais femininos, Coloradas e Tricolores vão a campo para colocar em ordem suas tabelas. Esta partida deveria ter sido disputada no primeiro fim de semana de maio, mas acabou devidamente adiada por conta das graves enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, há equipes com 13 partidas jogadas, mas o Inter possui apenas dez; o São Paulo, 12.

No que se refere ao atual momento das equipes, as donas da casa ocupam a 12ª posição na tabela, à beira do Z-4, mas com três pontos a mais que o Botafogo, 13° - e três jogos a menos. O objetivo do Internacional, portanto, é o G-8 - o América e o Flamengo abrem a zona de classificação à próxima fase, ambos com 18 pontos e 13 jogos.

O São Paulo, enquanto isso, sofreu um sonoro 5 a 1 nas mãos do Palmeiras na última rodada e acabou perdendo a 3ª colocação para as rivais alviverdes, agora com 25 pontos - três a menos que a Ferroviária, vice-líder, e 12 a menos que o líder absoluto, o Corinthians. O Tricolor soma 23 tentos, no 4º lugar.

