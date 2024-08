Onde assistir a Internacional x Santos feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela última rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Internacional recebe o Santos na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

As meninas do Inter entram em campo para confirmar vaga na segunda fase. O time tem 20 pontos em 14 jogos e ocupa o sétimo lugar. O Santos, por sua vez, entra para este duelo já sem chances de se livrar do rebaixamento. A equipe só somou 11 pontos em 14 jogos e se junto ao Botafogo, Avaí/Kindermann e Atlético-MG na segundona de 2025.