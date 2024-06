Onde assistir a Internacional x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes se enfrentam em situações diferentes na tabela; veja onde assistir ao vivo na TV

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo será realizado no CAT do Caju, em Curitiba, e contará com transmissão ao vivo do SporTV 2, canal da Globo na televisão fechada (clique aqui e veja a programação dos jogos do dia).

Com menos partidas disputadas até aqui no torneio em decorrência da paralisação no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas no estado, o Colorado ocupa a lanterna da competição, com um ponto em seis jogos. A equipe vem de derrota para o Fortaleza por 1 a 0 fora de casa no último compromisso disputado.

Na outra ponta da tabela, o Verdão lidera a competição com nove vitórias em dez jogos até o momento. Além disso, as Crias da Academia vêm de nove triunfos seguidos, somando os campeonatos Paulista e Brasileiro, sendo que venceram o Cuiabá por 3 a 1 na última rodada pelo nacional.

Pelo Brasileirão sub-20 de 2022, última vez em que as equipes se encontraram, o Palmeiras saiu vitorioso por 2 a 0 na casa do Inter.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!