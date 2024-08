Onde assistir a Inter de Bebedouro x Paulista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais da Segunda Divisão do Campeonato Paulista 2024

Equipes decidem vaga à decisão da Bezinha; Galo joga por empate

Inter de Bebedouro e Paulista se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Sócrates Stamato, pelo jogo de volta das semifinais da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O primeiro ato do confronto aconteceu no último sábado (24), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. E teve vitória do Paulista pelo placar mínimo, 1 a 0, cortesia de um pênalti após toque de mão do zagueiro João Gregorio. Vinícius Souza converteu.

O Galo, agora, joga por um empate fora de casa para avançar à decisão. Uma vitória do

