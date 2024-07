Onde assistir a Inglaterra x Suíça ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), em Dusseldorf; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Suíça entram em campo na tarde deste sábado (6), às 13h (horário de Brasília), na Dusseldorf Arena, pelas quartas de final da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Inglaterra chega para o duelo ainda sob questionamento por parte de sua torcida, após a classificação às quartas de final vir na prorrogação contra a Eslováquia. No entanto, a conquista da vaga de maneira emocionante pode ter sido a chave virada no English Team para seguir em busca do título europeu.

Do outro lado, a Suíça vai para a partida com moral, após eliminar a atual campeã, Itália. A seleção vermelha quer continuar surpreendendo na Euro e derrubar mais uma equipe gigante.

As equipes já se enfrentaram 27 vezes, com 18 vitórias da Inglaterra, três da Suíça, além de seis empates. Além disso, os suíços não vencem os ingleses há 43 anos (a última vez foi em 1981).

