Onde assistir a Inglaterra x Islândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (7), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Islândia se enfrentam na tarde desta sexta-feira (7), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, em amistoso preparatório para a Eurocopa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após a vitória sobre a Bósnia por 3 a 0 na última segunda-feira (3), a Inglaterra volta a campo para mais um amistoso internacional. Na Euro, os ingleses estão no Grupo C, junto com Eslovênia, Dinamarca e Sérvia, adversário da estreia marcada para o dia 16 de junho.

Por outro lado, a Islândia não garantiu a classificação para a Eurocopa. Em 2024, a seleção venceu Honduras por 2 a 0 em um amistoso e Israel por 4 a 1 nas Eliminatórias da Euro, além de ter sofrido uma derrota para a Ucrânia por 2 a 1.

