Onde assistir a Ibrachina x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Paulista sub-20 de 2024

Equipes entram em campo neste sábado (12), pelas quartas de final da competição; veja como acompanhar na internet

O Ibrachina recebe o Grêmio Novorizontino na manhã deste sábado (12), às 11h (de Brasília), na Ibrachina Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Os times se enfrentam no jogo de ida das quartas de final, enquanto a decisão acontece no próximo sábado, dia 19 de outubro. Na terceira fase, 16 times foram divididos em quatro grupos de quatro equipes. Ibrachina avançou no primeiro lugar do Grupo 24, com 10 pontos, enquanto o Novoriztontino foi o segundo colocado da Chave 23, com 11 pontos.