Onde assistir a Horizonte x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza visita o Horizonte na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo e TVC, na TV aberta para o estado, do Canal GOAT e TVC, no YouTube, além do FCF TV Internacional, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Horizonte entra em campo nesta segunda rodada em busca da segunda vitória consecutiva. Na estreia, a equipe do interior superou o Ferroviário por 2 a 1 fora de casa. Já o Fortaleza fará sua estreia na competição nesta segunda-feira (27), diante do Cariri. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda estava em pré-temporada no exterior e também teve compromissos pela Copa do Nordeste no meio da semana.