Onde assistir a Holanda x Turquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), em Berlim; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Turquisa se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim, pelas quartas de final da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Holanda chega leve para o duelo em Berlim, após avançar com tranquilidade nas oitavas de final, com um triunfo por 3 a 0 sobre a Romênia. O técnico Koeman pode fazer uma alteração na equipe, já que Bergwijn precisou ser substituído no intervalo devido a um incômodo muscular.

Do outro lado, a Turquia passou aperto na vitória por 2 a 1 sobre a Áustria. Os turcos terão o retorno de Çalhanoglu, que cumpriu suspensão. A equipe entra em campo com sinal de alerta, já que oito jogadores estão pendurados.

As equipes já se enfrentaram c14 vezes, com seis vitórias da Holanda, quatro da Turquia, além de quatro empates.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!