Onde assistir a Holanda x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Após vencerem na estreia, seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo D do torneio; confira mais detalhes

Holanda e França entram em campo nesta sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa 2024. A partida acontece na Red Bull Arena e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer a Polônia de virada na estreia, a Holanda terá seu primeiro grande teste no torneio. Por isso, mais do que uma sólida atuação, é fundamental sair com algum ponto somado deste duelo, para chegar em uma situação um pouco mais confortável para a última rodada diante da boa seleção austríaca.

Com uma vitória magra diante da Áustria, a França também estreou com o pé direito e vai em busca de mais três pontos para tentar a classificação antecipada. No entanto, além de ter o melhor adversário da chave pela frente, os franceses também precisam lidar com a incerteza da disponibilidade do astro Kilian Mbappé.

O retrospecto recente nos jogos entre as duas seleções é bastante favorável à França. São sete vitórias francesas nos últimos oito duelos, incluindo nas duas partidas pelas Eliminatórias do torneio, já que ambas estavam no mesmo grupo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!