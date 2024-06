Onde assistir a Holanda x Áustria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Holanda enfrenta a Áustria na tarde desta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, pela terceira rodada do Grupo D da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, e no PrimeVideo, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para confirmar a vaga ao mata-mata, pelo menos entre os dois primeiros do grupo, a Holanda entra em campo apenas buscando um empate neste duelo. Na estreia, venceu a Polônia por 2 a 1 e, depois, empatou com a França em 1 a 1, somando quatro pontos. Para acabar na primeira colocação, precisa vencer a Áustria ou torcedor para a equipe francesa não pontuar contra a Polônia. Nos piores dos cenários, em caso de derrota para a seleção austríaca, que chegará em seis pontos e vitória da França, a Holanda pode avançar como uma das quatro melhores terceira colocadas, com quatro pontos.

Do outro lado, a Áustria quer estragar a festa dos holandeses e tem em Marcel Sabitzer o poder para tal. O meio-campista do Borussia Dortmund domina as ações da seleção, que faz o jogo circular por ele. O time de Ralf Rangnick tem três pontos e, neste momento, está colocado como um dos melhores terceiros colocados, que garante vaga às oitavas de final.

