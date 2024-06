Onde assistir a Guiné-Bissau x Egito ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da África para a Copa de 2026

Nesta segunda-feira (10), equipes se enfrentam, em Bissau, pela quarta rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo; confira os detalhes

Guiné-Bissau e Egito entram em campo nesta segunda-feira (9), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Estádio 24 de Setembro e será transmitido pelo FIFA+, no streaming. (veja a programação completa aqui).

Os "Faraós" do Egito chegam com status de favoritos. Com três vitórias em três jogos, ostentando um ataque implacável que já marcou 9 gols, a equipe liderada por Mohamed Salah busca manter os 100% de aproveitamento e encaminhar sua classificação direta para o Mundial de 2026.

Do outro lado do confronto, Guiné-Bissau se apresenta com moral elevada. Invictos na campanha até o momento, com dois empates e uma vitória, a equipe comandada por Boa Morte sabe que precisa vencer para se manter na briga pela liderança do Grupo A.

