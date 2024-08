Onde assistir a Palmeiras x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes sub-17 se enfrentam nesta terça-feira (06), em Guarulhos, pela sexta rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (06), às 15h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela sexta rodada do Brasileirão sub-17. A partida será transmitida pela TV Palmeiras, no Youtube (veja a programação completa).

O Palmeiras chega para o confronto como o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Sub-17. Com cinco vitórias em cinco partidas, o Verdão marcou 16 gols e sofreu apenas três. Além disso, o Verdão ocupa a liderança com seis pontos de vantagem para o segundo colocado.

Por outro lado, o Fluminense tem tido uma campanha mais oscilante na competição, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Flu ocupa a terceira colocação do grupo com sete pontos.

