Onde assistir a Grêmio x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Em Guaratinguetá, Grêmio e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (15) em busca de uma vaga na quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Grêmio e Goiás duelam na tarde desta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

O Imortal garantiu sua classificação para a terceira fase da Copinha ao superar o Marcílio Dias por 1 a 0. Apesar do placar magro, a equipe mostrou solidez defensiva e capacidade de resistir em momentos importantes. Agora, o Tricolor busca manter a concentração e melhorar o desempenho ofensivo para avançar às oitavas de final.

O Goiás chega embalado e com moral após uma campanha perfeita na fase de grupos, com 100% de aproveitamento. Na segunda fase, a equipe eliminou o Vitória da Conquista nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.