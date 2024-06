Onde assistir a Grêmio x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Clubes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria; confira os detalhes

Grêmio e Cruzeiro entram em campo neste domingo (16), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. O jogo será realizado no Estádio SESC Protásio Alves e contará com a transmissão do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

10º colocado com 14 pontos somados, o Grêmio tenta voltar a vencer no campeonato após três rodadas para se aproximar do G8. Além da derrota para a Ferroviária antes da interrupção por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, as Gurias Gremistas empataram na retomada com Flamengo e América-MG, mas contam com três jogos a menos em relação a alguns adversários.

Já o Cruzeiro vem de uma ótima sequência. São três vitórias nas três últimas rodadas, que colocaram o time dentro do grupo classificatório às quartas de final. Na quinta posição com 21 pontos, as Cabulosas vão em busca de manutenção dos resultados positivos fora de casa para se firmar mais entre as oito primeiras.

