Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes medem forças nesta quarta-feira (10), em Eldorado do Sul, pelo Brasileirão sub-17; confira mais informações do confronto

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 15h (de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela segunda rodada do Brasileirão sub-17. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa).

O Tricolor Gaúcho, embalado pela torcida da casa, busca apagar a derrota por 3 a 2 para o Ceará na primeira rodada. Enquanto o Timão chega levemente mais confiante após o empate em 2 a 2 com o Athletico Paranaense.