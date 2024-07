Onde assistir a Grêmio x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Jogo atrasado da 9ª rodada do nacional da categoria promete briga dura pelo 2° lugar; veja detalhes

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 15h (horário de Brasília), no CFT Hélio Dourado, em jogo atrasado válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Grêmio vai, enfim, arrumando seu calendário seguindo as trágicas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos meses, que bagunçaram a agenda de equipes do Sul, tanto no profissional quanto nas categorias de base. E mesmo com dois jogos a menos que a maior parte da concorrência - incluindo do líder, o Palmeiras -, o Tricolor é o 2° colocado na tabela, com 28 tentos somados, sete a menos que o Alviverde. É verdade, os gaúchos não dependem só de si para conquistarem a liderança, mas triunfos seguidos certamente serão capazes de colocar pressão no topo da tabela.

O Athletico, porém, vem logo atrás - e com um jogo a menos que a maioria dos adversários. Os paranaenses somam apenas um ponto a menos que o Grêmio e passarão à frente na classificação em caso de triunfo. Promessa de duelo quente pelas primeiras posições, no Rio Grande do Sul!

