Onde assistir a Goiás x Jataiense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Goiano 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela 5ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Goiás recebe a Jataiense na noite desta terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, pela quinta rodada do Campeonato Goiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da FGV TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após quatro rodadas, o Goiás está em quarto lugar com sete pontos, mesma pontuação da Jataiense, sua próxima adversária. Quem vencer esse confronto pode alcançar os dez pontos do líder Vila Nova, que joga nesta quarta-feira (29).

O Campeonato Goiano 2025 funciona assim: na primeira fase, os 12 times jogam entre si em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. As fases eliminatórias (quartas, semifinais e final) acontecem em jogos de ida e volta. Empates no placar agregado levam a disputa para os pênaltis. O time com melhor campanha geral tem a vantagem de jogar a partida de volta em casa.