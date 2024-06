Onde assistir a França x Polônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam pela última rodada do grupo D do torneio; confira mais detalhes

França e Polônia entram em campo nesta terça-feira (25), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela última rodada do grupo D da Eurocopa 2024. A partida acontece no Signal Iduna Park e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória sobre a Áustria na estreia e um empate sem gols contra a Holanda, a França é a segunda colocada do grupo com quatro pontos. Por isso, a seleção francesa vai em busca de um novo triunfo para garantir a classificação ao mata-mata e, quem sabe, o primeiro lugar da chave, em duelo que deve marcar o retorno de Kylian Mbappé ao time titular.

Já eliminada da Euro 2024, a Polônia apenas cumpre tabela nesta última rodada, mas nem por isso quer fazer feio. Com duas derrotas na competição, os comandados de Michal Probierz tentam encerrar a campanha de forma digna, em partida que marcará a aposentadoria do experiente Kamil Grosicki com a camisa da seleção polonesa.

Além de favorita, a França tem um retrospecto bastante positivo sobre a Polônia. Nos últimos oito confrontos, são quatro vitórias francesas e quatro empates. O último triunfo oficial polonês aconteceu na Copa do Mundo de 1982.

