Onde assistir a França x Guiné ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Vitória pode classificar franceses às quartas de final do futebol masculino; confira as prováveis escalações

As equipes sub-23 de França e Guiné se enfrentam neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo A do futebol masculino das Olimpíadas de Paris 2024. O jogo será realizado no Estádio Allianz Riviera, e, até o momento, não tem transmissão oficial divulgada (veja aqui a programação dos jogos do dia). Sendo assim, o Tempo Real da GOAL mostra tudo que acontece no duelo.

A seleção anfitriã venceu e convenceu na estreia da fase de grupos diante dos Estados Unidos por 3 a 0, e lidera a chave pelos dois a mais no saldo de gols. Se vencer este duelo, já se garante nas quartas de final, já que iria a seis pontos e ficaria, ao menos, com o segundo lugar. Além dos jogadores com menos de 23 anos, o técnico Thierry Henry conta com os atacantes Alexandre Lacazette (33) e Jean Philippe Mateta (27), e o zagueiro Loïc Badé (24).

Após a derrota na estreia por 2 a 1 para a Nova Zelândia, a seleção de Guiné precisa ao menos pontuar caso queira conquistar vaga para o mata-mata das Olimpíadas. Em caso de derrota, estará praticamente eliminada do torneio, já que ficaria a mais de uma vitória de distância do segundo colocado. Os meio-campistas Naby Keita (29), Abdoulaye Touré (30) e Amadou Diawara (27) são os convocados acima dos 23 anos do país.

