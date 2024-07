Onde assistir a França x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Duelo é um dos destaques deste segundo dia de futebol nos Jogos Olímpicos; veja tudo o que você precisa saber

França e Colômbia se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Stade de Lyon, em Lyon, pela 1ª rodada do Grupo A do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SportTV2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A França chega no posto de umas favoritas ao ouro. A seleção será liderada no ataque por Marie-Antoinette Katoto, que já marcou 23 gols em apenas 31 jogos com a camisa azul, e Kadidiatou Diani, uma das destaques da Copa do Mundo de 2023, com cinco gols e cinco assistências. Lá atrás, haverá, claro, toda a experiência da zagueira Wendie Renard, líder da seleção principal. No geral, a expectativa é alta para um país que vem de uma boa geração, apesar do pouco sucesso recente em mundiais.

Do lado colombiano, quem se destaca é a jovem talismã Linda Caicedo, de apenas 19 anos. Na última Copa feminina, ela registrou dois gols e uma assistência, já se postulando como uma das líderes técnicas da seleção da Colômbia e dessa nova geração, que vem ganhando cada vez mais espaço. Ela terá a companhia de Catalina Usme, já com 28 gols em 43 partidas pela equipe, além de Mayra Ramírez, peça importante da saída de bola das colombianas.

