Onde assistir a França x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Bem cotadas, seleções fazem o grande embate das oitavas de final do torneio; confira mais detalhes

França e Bélgica entram em campo nesta segunda-feira (1), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida acontece na Merkur Spiel-Arena e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Classificada como segunda colocada do grupo D, a França acabou deixando um pouco a desejar na primeira fase. No entanto, o trabalho de Didier Deschamps não é de encantar em campo, só que costuma crescer nas fases decisivas. É nisso e no poder de decisão do astro Kilian Mbappé que a seleção aposta para avançar às quartas de final.

A Bélgica também não fez uma fase de grupos empolgante, mas o futebol praticado acabou sendo suficiente para se classificar em segundo lugar do grupo E. Liderada por Kevin De Bruyne e com muitos bons talentos, a seleção belga vai em busca da vitória, mesmo com o forte adversário pela frente.

O último confronto entre as duas seleções aconteceu em outubro de 2021, pelas semifinais da Nations League. Na ocasião, a França levou a melhor, ao vencer a Bélgica de virada por 3 a 2. Benzema, Mbappé e Theo Hernández foram os autores dos gols franceses, enquanto Carrasco e Lukaku balançaram as redes pelo lado belga.

