Onde assistir a Fortaleza x Cariri ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), em confronto válido pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Cariri na noite desta segunda-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Presidente Vargas, em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Cearense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e TVC, no YouTube, do ge.com, na internet, e FCF TV Internacional, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Cearense conta com a participação de dez clubes e é dividido em duas fases. Na primeira fase, as equipes são agrupadas em dois grupos de cinco times. Cada time de uma chave enfrenta as equipes da outra chave em turno único, no formato de pontos corridos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a Semifinal, enquanto o segundo e o terceiro disputam as Quartas de Final.

Os times classificados em 4º e 5º lugar de cada grupo irão para o quadrangular de rebaixamento, e os dois piores serão rebaixados para divisões inferiores. A disputa nas quartas, semifinal e final será em jogos de ida e volta. O mando de campo para essas fases será definido pela melhor campanha na primeira fase, exceto na Final, que dará ao time com mais pontos somados tanto na primeira fase quanto na Semifinal o mando do jogo de volta.

Na estreia, o Fortaleza começou com o pé direito ao derrotar o Horizonte por 3 a 1, assumindo a liderança do Grupo B. Por outro lado, o Cariri não teve a mesma sorte e acabou sendo derrotado pelo Barbalha, que conquistou seus primeiros três pontos no torneio.