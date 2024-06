Clássico nordestino fecha a 10ª rodada do nacional da categoria; veja detalhes

Fortaleza e Bahia se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Leão Novibet, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Bahia é o atual 7° colocado do campeonato do nacional da categoria, com 16 pontos somados em nove jogos. O Grêmio, que abre o G-8, tem 15, enquanto o Athletico-PR, vice-líder, tem 18. Uma vitória, portanto, pode significar um grande salto na tabela.

O Fortaleza, por sua vez, tem dois tentos a menos, 14, na décima posição. Diferentemente da primeira parte da tabela, o Leão tem certo respiro até as posições mais baixas, mas não pode tropeçar se a ideia for evitar estacionar na tabela.

