Onde assistir a Fluminense x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes duelam nesta quinta-feira (16) por uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

O Fluminense encara o São Paulo na tarde desta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela fase oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal da CazéTV, no Youtube (confira a programação completa).

Os Moleques de Xerém têm mostrado equilíbrio. Além de estarem há quatro partidas sem sofrer gols, possuem 100% de aproveitamento na competição. Na terceira fase, o time carioca venceu o Água Santa-SP por 1 a 0, com gol do lateral Júlio Fidelis. Antes disso, teve uma campanha impecável na fase de grupos, superando Inter de Limeira (2 a 1), Coimbra (5 a 0) e Linense (2 a 0). O ataque já soma 13 gols no torneio, enquanto a defesa sofreu apenas um.

Do outro lado, o São Paulo apresenta números impressionantes na competição, com a melhor campanha até aqui: cinco vitórias nos cinco jogos disputados, 16 gols marcados e apenas um sofrido. Na fase de grupos, o Tricolor Paulista venceu Serra Branca (2 a 0), aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Picos e derrotou o XV de Jaú por 2 a 1. No mata-mata, o time comandado por Allan Barcellos manteve o alto nível, vencendo o América-RN por 4 a 0 e superando o Juventude por 1 a 0.